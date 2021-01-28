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Московское Торпедо просматривает хавбека молодежной сборной Украины

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Андрей Кравчук может продолжить карьеру в России

Московское Торпедо просматривает хавбека молодежной сборной Украины
Новина українською

Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, находится на просмотре в московском "Торпедо".

Футболист тренируется вместе с командой в Турции.

Ранее также сообщалось, что на игрока претендуют и подмосковные "Химки".

Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.

Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.

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В статье: Олимпик (Донецк) Торпедо (Москва) Андрей Кравчук
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Источник:
Торпедо (Москва)

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