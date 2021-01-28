Московское Торпедо просматривает хавбека молодежной сборной Украины
Андрей Кравчук может продолжить карьеру в России
Экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, который в декабре покинул донецкий клуб на правах свободного агента, находится на просмотре в московском "Торпедо".
Футболист тренируется вместе с командой в Турции.
Ранее также сообщалось, что на игрока
Отметим, что в этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 4 матча в УПЛ и 2 - в первенстве U-21.
Также Андрей получал в 2020 году вызовы в молодежную сборную Украины. На счету игрока 4 поединка за команду Руслана Ротаня.
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Источник:Торпедо (Москва)
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