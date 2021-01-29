Евгений Левченко дал совет Лунину
О продолжении карьеры
Экс-футболист сборной
Если Лунин действительно хочет играть и прогрессировать, то конечно же, ему нужно как можно скорее переходить в другой клуб, где у него будет постоянная игровая практика.
Напомним, что Лунин после полугодового "маринования" в запасе неудачно дебютировал в составе мадридского "Реала" - пропустил 2 гола, а его команда вылетела из Кубка Испании.
Сейчас в испанской прессе ходят слухи о переходе Лунина в "Хетафе" или "Бетис".
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Источник:Твіттер Левченка
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