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Евгений Левченко дал совет Лунину

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О продолжении карьеры

Евгений Левченко дал совет Лунину
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины, а теперь футбольный телевизионный эксперт Евгений Левченко высказался по поводу шансов голкипера Андрея Лунина играть в основе мадридского "Реала".

Если Лунин действительно хочет играть и прогрессировать, то конечно же, ему нужно как можно скорее переходить в другой клуб, где у него будет постоянная игровая практика.

Напомним, что Лунин после полугодового "маринования" в запасе неудачно дебютировал в составе мадридского "Реала" - пропустил 2 гола, а его команда вылетела из Кубка Испании.

Сейчас в испанской прессе ходят слухи о переходе Лунина в "Хетафе" или "Бетис".

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В статье: Евгений Левченко Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Андрей Лунин Хетафе (Испания)
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