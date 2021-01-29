Евгений Левченко дал совет Лунину

Экс-футболист сборной Украины , а теперь футбольный телевизионный эксперт Евгений Левченко высказался по поводу шансов голкипера Андрея Лунина играть в основе мадридского "Реала".

Если Лунин действительно хочет играть и прогрессировать, то конечно же, ему нужно как можно скорее переходить в другой клуб, где у него будет постоянная игровая практика.

Напомним, что Лунин после полугодового "маринования" в запасе неудачно дебютировал в составе мадридского "Реала" - пропустил 2 гола, а его команда вылетела из Кубка Испании.

Сейчас в испанской прессе ходят слухи о переходе Лунина в "Хетафе" или "Бетис".