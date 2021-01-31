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Данченко вскоре станет третьим украинцем в АЕК – СМИ

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Данченко вскоре станет третьим украинцем в АЕК – СМИ
Новина українською

Защитник "Рубина" Олег Данченко близок к переходу в АЕК, сообщает Naftemporiki.

По информации источника, клубы уже обмениваются документами для заключения сделки.

Игрок покинул тренировочный сбор команды "Уфы" в Турции, за которую он выступал на правах аренды.

Напомним, за АЕК выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

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В статье: АЕК (Афины) Рубин (Казань) Олег Данченко
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