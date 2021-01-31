Данченко вскоре станет третьим украинцем в АЕК – СМИ
Защитник может перебраться в Грецию
Защитник "Рубина" Олег Данченко близок к переходу в АЕК, сообщает Naftemporiki.
По информации источника, клубы уже обмениваются документами для заключения сделки.
Игрок покинул тренировочный сбор команды "Уфы" в Турции, за которую он выступал на правах аренды.
Напомним, за АЕК выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.
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