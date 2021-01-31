Герой футбольного дня. Роман Зозуля

Хватит ждать от него бомбардирских свершений... Возраст не критичен, но карьера Романа Зозули уже стремительно приближается к точке невозврата. В той команде, цвета которой защищает, и в этом возрасте, для Романа каждый результативный удар превращается в большой праздник.

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С другой стороны, стоит ли настолько громко акцентировать внимание на голах? Он – нападающий по амплуа, но никогда не был прирожденным хищником в штрафной. Шутка ли, но на протяжении своей долгой и насыщенной карьеры Роман Зозуля только в одном сезоне забил более десяти голов за один розыгрыш чемпионата. Было это, что интересно, не в "Днепре" и не в "Динамо", а именно в "Альбасете", контракт с которым позволил украинцу перезагрузиться после неудачных визитов в "Бетис" и "Райо Вальекано".

Первые два года в "Альбасете" свели его в статус местного любимца. Он забивал много как для своего личного контекста, так и для общего контекста команды. Его полюбили болельщики и партнеры, к нему выработалось уважительное отношение со стороны местных политиков и чиновников, его жена нашла здесь практическую и душевную гармонию. Да и спортивные результаты сначала приносили удовольствие и удовлетворяли амбиции: "Альбасете" боролся за высокие места, уже при Зозуле один из сезонов было закончено в зоне переходных матчей, хотя право сыграть в элите команда украинца уступила "Мальорке".

Именно тогда вопрос и встал ребром: выход в Примеру предусматривал автоматическую пролонгацию контракта на желаемых для Романа условиях, а дальнейшее пребывание в Сегунде означало снижение зарплаты и не давало никаких гарантий будущего. Но он остался. Команда скатилась до низов. 150 минут, сыгранных за "Бетис" в Примере в сезоне 2016/17, так и останутся для него вершиной достижений в испанском футболе.

В прошлом году "Альбасете" едва не вылетел из Сегунды. Спасся только на финишной прямой, Зозуля забил четыре гола, несколько раз ассистировал и заработал несколько пенальти. В текущем чемпионате его команда после половины дистанции ненамного опережает зону вылета, у Зозули – два мяча в 21-м поединке, в прошлом туре он заработал одиннадцатиметровый и своей активностью помог партнеру результативно сыграть на добивании в другом эпизоде. Вчера уже сам забил победный гол. "Альбасете" выиграл три последних матча подряд, четыре матча из пяти последних, не проиграл ни одного из пяти последних. Это лучшая серия команды за последние два года.

В этом году "Альбасете" спохватился явно быстрее, чем в прошлом. Возможно, удастся избежать критической ситуации на финише турнира. Но для Зозули проблемой представляется даже повторение прошлогоднего показателя результативности в четыре гола за чемпионат.

Его карьеру ярко характеризует один неприметный на первый взгляд факт: в девяти сезонах на взрослом уровне в чемпионате у него было желтых карточек столько же или больше, чем забитых голов.

Зозуля не бомбардир, Зозуля – боец.