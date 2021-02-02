Коваленко дал первое интервью в Аталанте - о матчах в Лиге чемпионов и любимой еде
И предстоящем праздновании Дня рождения в Бергамо
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко дал первое интервью прес-службе своего нового клуба, рассказал о матча с итальянской командой на стороне "Шахтера" и разговора с Малиновским.
- Кто такой Виктор Коваленко как футболист?
- Это решать тренерам. Думаю, я всегда открыт и всегда улыбаюсь.
- Хорошо помнишь матчи "Шахтера" против "Аталанты"?
- Конечно, в первом матче выиграл украинский клуб, во втором - итальянский.
- Что для тебя значит футбол?
- Футбол для меня - большая жизнь. Большая мечта, которая сбывается. Это для меня очень важно.
- Какое первое впечатление от Бергамо?
- Очень красивый город, спокойный. Мне здесь очень нравится.
- Ты должен был приехать сюда на несколько месяцев раньше, чем это было запланировано...
- Очень этого ждал, очень хотел приехать. Рад, что это произошло.
- Что тебе говорил Малиновский?
- Мы разговаривали с "Малиной" об "Аталанте" еще задолго до этого. Обсуждали, какие здесь условия. Он говорил только положительное, мне это понравилось.
- Что ты пожелаешь себе на первый День рождения в Бергамо, которое ты праздновать 14 февраля?
- Я думаю, что это для меня новый эксперимент, День рождения будет здесь, и я счастлив.
- Чем занимаешься, если не играешь в футбол?
- На самом деле это трудный вопрос, не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.
- Какую пищу любишь?
- Зелень, салаты, рис, паста.
- Что знаешь о болельщиках "Аталанты"?
- Знаю, что это очень большие любители футбола, рад быть здесь и хочу побыстрее с ними познакомиться. Надеюсь, что карантин быстро закончится и мы увидимся на стадионе.
Популярное сейчас
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
- Контракт Коваленко с Аталантой подписан по схеме 4+1
- Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО