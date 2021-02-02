Коваленко дал первое интервью в Аталанте - о матчах в Лиге чемпионов и любимой еде

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко дал первое интервью прес-службе своего нового клуба, рассказал о матча с итальянской командой на стороне "Шахтера" и разговора с Малиновским.

- Кто такой Виктор Коваленко как футболист?

- Это решать тренерам. Думаю, я всегда открыт и всегда улыбаюсь.

- Хорошо помнишь матчи "Шахтера" против "Аталанты"?

- Конечно, в первом матче выиграл украинский клуб, во втором - итальянский.

- Что для тебя значит футбол?

- Футбол для меня - большая жизнь. Большая мечта, которая сбывается. Это для меня очень важно.

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- Какое первое впечатление от Бергамо?

- Очень красивый город, спокойный. Мне здесь очень нравится.

- Ты должен был приехать сюда на несколько месяцев раньше, чем это было запланировано...

- Очень этого ждал, очень хотел приехать. Рад, что это произошло.

- Что тебе говорил Малиновский?

- Мы разговаривали с "Малиной" об "Аталанте" еще задолго до этого. Обсуждали, какие здесь условия. Он говорил только положительное, мне это понравилось.

- Что ты пожелаешь себе на первый День рождения в Бергамо, которое ты праздновать 14 февраля?

- Я думаю, что это для меня новый эксперимент, День рождения будет здесь, и я счастлив.

- Чем занимаешься, если не играешь в футбол?

- На самом деле это трудный вопрос, не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.

- Какую пищу любишь?

- Зелень, салаты, рис, паста.

- Что знаешь о болельщиках "Аталанты"?

- Знаю, что это очень большие любители футбола, рад быть здесь и хочу побыстрее с ними познакомиться. Надеюсь, что карантин быстро закончится и мы увидимся на стадионе.