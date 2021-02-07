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Украинское дерби в Венгрии. Ференцеварош - МОЛ Фехевар 2:0

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В игре приняли участие два украинца

Украинское дерби в Венгрии. Ференцеварош - МОЛ Фехевар 2:0
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"Ференцварош" принимал "МОЛ Фехевар" в рамках 20-го тура чемпионата Венгрии. В стартовом составе хозяев вышел украинец Игорь Харатин, а у гостей - его соотечественник Иван Петряк. Первый провел 85 минут на поле, а второй - целый матч, однако оба результативными действиями не отметились. Вписал свое имя в протокол полузащитник "Ференцвароша", получив желтую карточку во втором тайме. Его партнер по клубу и сборной Александр Зубков в заявку на игру не попал.

Команда Сергея Реброва победила со счетом 2:0 благодаря голам Узуни и Нгуена. Это позволило закрепить лидерство и оторваться от ближайших преследователей на 16 очков. "МОЛ Фехевар" Ивана Петряка находится на третьей позиции, имея одинаковое количество очков с "Пушкаш Академи", однако уступая по дополнительным показателям.

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В статье: Сергей Ребров Иван Петряк Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков МОЛ Фехервар
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