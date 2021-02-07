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ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону

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(5 голосов)

Он лучше видит

ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону
Новина українською

Забавный момент произошел во время первого тайма матча 23-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко, в лучший традициях современной стенки при выполнении соперником стандарта, лег под нее для предотвращения удара низом. Центральный защитник "горожан" Рубен Диаш решил, что украинец неправильно расположился и потянул его за голову чуть левее. Оборонные сооружения сработали: "мерсисайдцы" пробили в стенку.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко Рубен Диаш
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.02.2021 в 22:34
Добре, що Зіна не темношкірий, бо був би шкандаль. Діаш присів би років на 3-4.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
07.02.2021 в 22:34
А блогерок то подслеповатый! Не заметил,где вторая рука у тянущего.
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.02.2021 в 22:26
александр лежан
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+1
0
Tasha (Киев)
07.02.2021 в 22:04
Ответить
+1
0


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