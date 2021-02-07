ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону

Забавный момент произошел во время первого тайма матча 23-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко, в лучший традициях современной стенки при выполнении соперником стандарта, лег под нее для предотвращения удара низом. Центральный защитник "горожан" Рубен Диаш решил, что украинец неправильно расположился и потянул его за голову чуть левее. Оборонные сооружения сработали: "мерсисайдцы" пробили в стенку.

Dias dragging Zinchenko. Just an incredible out-of-context clip pic.twitter.com/NdGb1nAPAP — Henry Bushnell (@HenryBushnell) February 7, 2021