ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону
Он лучше видит
Забавный момент произошел во время первого тайма матча 23-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко, в лучший традициях современной стенки при выполнении соперником стандарта, лег под нее для предотвращения удара низом. Центральный защитник "горожан" Рубен Диаш решил, что украинец неправильно расположился и потянул его за голову чуть левее. Оборонные сооружения сработали: "мерсисайдцы" пробили в стенку.
Dias dragging Zinchenko. Just an incredible out-of-context clip pic.twitter.com/NdGb1nAPAP— Henry Bushnell (@HenryBushnell) February 7, 2021
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.02.2021 в 22:34
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Hanter44 (Baburka)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Tasha (Киев)
07.02.2021 в 22:04
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