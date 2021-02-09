УАФ открыла голосование на звание лучшего украинского легионера 2020 года
Экспертный совет УАФ отобрал пятерку претендентов
15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины" -2020.
Сегодня вашему вниманию представлены номинанты на звание "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом".
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).
- Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).
- Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).
- Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Данную пятерку выбрал экспертный совет УАФ, победителя же определят любители футбола с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины" в фейсбук.
Проголосовать может любой желающие.
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Источник:Страница УАФ в Фейсбук
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Комментарии (3)
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velbag (Полтава)
09.02.2021 в 17:57
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Vantala (Kharkiv)
09.02.2021 в 17:44
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 17:53
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