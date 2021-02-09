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УАФ открыла голосование на звание лучшего украинского легионера 2020 года

Наши за границей
(1 голосов)

Экспертный совет УАФ отобрал пятерку претендентов

УАФ открыла голосование на звание лучшего украинского легионера 2020 года
Новина українською

15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины" -2020.

Сегодня вашему вниманию представлены номинанты на звание "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом".

  • Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
  • Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).
  • Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).
  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Данную пятерку выбрал экспертный совет УАФ, победителя же определят любители футбола с помощью голосования на официальной странице церемонии "Футбольные звезды Украины" в фейсбук.

Проголосовать может любой желающие.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аталанта (Бергамо) Роман Яремчук Руслан Малиновский Манчестер Сити Ференцварош (Будапешт) Александр Зинченко Гент Александр Зубков Футбольные звезды Украины Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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velbag (Полтава)
09.02.2021 в 17:57
Яремчук
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0
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Vantala (Kharkiv)
09.02.2021 в 17:44
Зина или Малина? Это вся интрига :) Как по мне таки Зина.
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0
0
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 17:53
Малина...
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