Зинченко провел 90 минут против Арсенала и вошел в пятерку лучших
Очередной удачный матч для украинца
"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы добыл 18-ю победу во всех турнирах подряд, взяв верх над лондонским "Арсеналом" в 25-м туре АПЛ. Весь матч за "горожан" на левом фланге обороны провел Александр Зинченко.
На его счету два удара, две выигранных борьбы и один отбор мяча. 74 с его 79 передач оказались точными (94%). Общая оценка от WhoScored 7,1. Большее из двух команд только в Стерлинга (7,7), Фернандиньо (7,7), Мареза (7,6) и Диаша (7,4).
Этот матч стал для Зинченко 11-м в текущем сезоне АПЛ. За время его пребывания на поле "Ман Сити" пропустил всего два гола.
"Горожане" сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая второй "Лестер" на 10 очков.
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