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Зинченко провел 90 минут против Арсенала и вошел в пятерку лучших

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(1 голосов)

Очередной удачный матч для украинца

Зинченко провел 90 минут против Арсенала и вошел в пятерку лучших

Новина українською

"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы добыл 18-ю победу во всех турнирах подряд, взяв верх над лондонским "Арсеналом" в 25-м туре АПЛ. Весь матч за "горожан" на левом фланге обороны провел Александр Зинченко.

На его счету два удара, две выигранных борьбы и один отбор мяча. 74 с его 79 передач оказались точными (94%). Общая оценка от WhoScored 7,1. Большее из двух команд только в Стерлинга (7,7), Фернандиньо (7,7), Мареза (7,6) и Диаша (7,4).

Этот матч стал для Зинченко 11-м в текущем сезоне АПЛ. За время его пребывания на поле "Ман Сити" пропустил всего два гола.

"Горожане" сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая второй "Лестер" на 10 очков.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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Como estas (Santa-Pola)
21.02.2021 в 21:08
Единственный, кто регулярно играет в АПЛ, да и вообще среди наших в ТОП5. А его еще и грязью поливают. Молодец парень.
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