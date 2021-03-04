  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ассист Шведа не помог Мехелену пробиться в полуфинал Кубка Бельгии
В тренде

Ассист Шведа не помог Мехелену пробиться в полуфинал Кубка Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Разгромно проиграли Генку

Ассист Шведа не помог Мехелену пробиться в полуфинал Кубка Бельгии

Новина українською

В Бельгии состоялись матчи 1/4 финала Кубка страны, в одном из которых Генк принимал Мехелен Марьяна Шведа.

Украинец начал матч в запасе, но вышел на замену в перерыве. К тому моменту Мехелен уже горел со счетом 0:2.

В итоге, Швед в концовке матча смог отличиться результативным действием – отдал ассист на Мрабти, однако этот гол уже ничего не решал. Генк довел дело до уверенной победы – 4:1 и прошел в следующий раунд.

Читайте такжеЯремчуку хватило 10 минут, чтобы забить команде Марьяна Шведа

Отметим, что теперь на счету украинца 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за бельгийский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мехелен Генк Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...