Ассист Шведа не помог Мехелену пробиться в полуфинал Кубка Бельгии

В Бельгии состоялись матчи 1/4 финала Кубка страны, в одном из которых Генк принимал Мехелен Марьяна Шведа.

Украинец начал матч в запасе, но вышел на замену в перерыве. К тому моменту Мехелен уже горел со счетом 0:2.

В итоге, Швед в концовке матча смог отличиться результативным действием – отдал ассист на Мрабти, однако этот гол уже ничего не решал. Генк довел дело до уверенной победы – 4:1 и прошел в следующий раунд.

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Отметим, что теперь на счету украинца 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за бельгийский клуб.