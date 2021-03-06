Григорчук: Не хотят футболисты сейчас ехать в Беларусь, трудно их пригласить в наш чемпионат

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поделился мыслями на счет работы на трансферном рынке:

"В селекционной работе огромное количество факторов. Она невероятно тяжелая. Тем более, как я заметил по межсезонью, сейчас очень трудно пригласить футболиста в чемпионат Беларуси. Не хотят сюда ехать, и все. Это часто кажется, что все на поверхности, а на самом деле там множество условий должно сойтись.

Например, у футболиста семья? Насколько комфортно здесь будет его жене? Если есть дети, также надо понимать, как они здесь будут жить, учиться. Разница в языке также влияет. Не раз бывало, что уже, кажется, договорились с игроком по всем пунктам, а затем - р-раз! - жена отказалась ехать. И все. Повторю, это невероятно тяжелый пласт работы ", - сказал наставник.