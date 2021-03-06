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Григорчук: Не хотят футболисты сейчас ехать в Беларусь, трудно их пригласить в наш чемпионат

Наши за границей
(1 голосов)

Селекционные проблемы в северных соседей

Григорчук: Не хотят футболисты сейчас ехать в Беларусь, трудно их пригласить в наш чемпионат

Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поделился мыслями на счет работы на трансферном рынке:

"В селекционной работе огромное количество факторов. Она невероятно тяжелая. Тем более, как я заметил по межсезонью, сейчас очень трудно пригласить футболиста в чемпионат Беларуси. Не хотят сюда ехать, и все. Это часто кажется, что все на поверхности, а на самом деле там множество условий должно сойтись.

Например, у футболиста семья? Насколько комфортно здесь будет его жене? Если есть дети, также надо понимать, как они здесь будут жить, учиться. Разница в языке также влияет. Не раз бывало, что уже, кажется, договорились с игроком по всем пунктам, а затем - р-раз! - жена отказалась ехать. И все. Повторю, это невероятно тяжелый пласт работы ", - сказал наставник.

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В статье: Роман Григорчук
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dazo37
06.03.2021 в 16:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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