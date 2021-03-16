Кравец остается самым дорогим украинцем в Турции. Бутко, Морозюк и Рыбалка потеряли в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Турции.

Самым дорогим украинцем в Турции продолжает оставаться нападающий "Коньяспора" Артем Кравец, цена которого не изменилась - 800 тысяч евро.

Защитник "Эрзурумспора" Богдан Бутко потерял в цене с 1 млн евро до 750 000.

Также подешевели и Николай Морозюк из "Ризеспора" и Сергей Рыбалка из "Сивасспора". Первый на данный момент оценен в 400 00 евро (ранее было 600 000), а второй – в 300 тысяч (потеря в 100 тысяч).