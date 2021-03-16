  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кравец остается самым дорогим украинцем в Турции. Бутко, Морозюк и Рыбалка потеряли в цене
В тренде

Кравец остается самым дорогим украинцем в Турции. Бутко, Морозюк и Рыбалка потеряли в цене

Наши за границей
(1 голосов)

Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Турции

Кравец остается самым дорогим украинцем в Турции. Бутко, Морозюк и Рыбалка потеряли в цене

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Турции.

Самым дорогим украинцем в Турции продолжает оставаться нападающий "Коньяспора" Артем Кравец, цена которого не изменилась - 800 тысяч евро.

Защитник "Эрзурумспора" Богдан Бутко потерял в цене с 1 млн евро до 750 000.

Читайте такжеTransfermarkt: Яремчук остается самым дорогим украинцем в Бельгии, Безус потерял в цене 700 тысяч

Также подешевели и Николай Морозюк из "Ризеспора" и Сергей Рыбалка из "Сивасспора". Первый на данный момент оценен в 400 00 евро (ранее было 600 000), а второй – в 300 тысяч (потеря в 100 тысяч).

Кравец остается самым дорогим украинцем в Турции. Бутко, Морозюк и Рыбалка потеряли в цене - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Бутко Николай Морозюк Артем Кравец Сергей Рыбалка Ризеспор (Ризе) Сивасспор (Сивас) Коньяспор (Конья) ББ Эрзурумспор (Эрзурум)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
transfermarkt

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...