Ребров: Я не мог бросить Ференцварош только потому, что Динамо срочно нужен был тренер
Предложение от президента Динамо действительно было
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о том, что летом прошлого года он действительно получил предложение возглавить киевское "
"Возвращение в "Динамо"? Конечно, меня сдерживал контракт с "Ференцварошем". Если бы такое предложение поступило в другое время… А оно поступило мне за несколько недель до старта квалификации в Лиге чемпионов.
Я верил в свою команду, это был следующий этап моей работы — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Мне нравилось и нравится работать с "Ференцварошем", я не мог бросить эту команду только потому, что срочно нужен был тренер киевскому "Динамо".
Люблю "Динамо", но предложение было не вовремя. Обиделся ли Суркис? Не знаю, со временем все проходит, оно расставляет все на свои места", - сказал Ребров.
Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" в 2018 году и дважды приводил команду к чемпионству.
С "Динамо" тренер дважды выигрывал УПЛ в сезонах 2014/15 и 2015/16, выиграли два Кубка Украины и Суперкубок.
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