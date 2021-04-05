Яремчук - худший игрок Гента в матче против Стандарда по версии WhoScored

В матче 32-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде проиграл "Стандарду" со счетом 2:1.

Портал WhoScored традиционно выставил оценки всем участникам встречи.

Худшую оценку получил украинский нападающий Роман Яремчук - 5,6.

25-летний украинец вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут. За это время он не реализовал пенальти, нанес 3 удара по воротам (1 в створ и 2 мимо), 35 раз коснулся мяча, отдал 18 точных передач из 22 (82%), в том числе 1 ключевую, совершил 1 удачную обводку из 3 и выиграл 1 верховую дуэль.

Лучшим в составе бельгийского клуба, в свою очередь, оказался Свен Кумс. Портал оценил его действия в 7,3 балла.

Самым значимым игроком матча стал голкипер "Стандарда" Арно Бодар. Он получил 8,0 балла.