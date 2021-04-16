Шериф Вернидуба в чемпионате Молдовы одержал победу со счетом 10:0
Команда уверенно лидирует в турнирной таблице
Фото - ФК Шериф
В рамках 28-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" Юрия Вернидуба на выезде одержал разгромную победу над "Сперанцей".
Матч закончился со счетом 10:0.
Голы: Кастаньеда (пенальти),17, Коловос, 29, Траоре, 34, Дуланто, 45+1, Даго, 54,80, Бизяк, 65, Банда 88
Удаление: Стариш, 16 - Хатман, 62
Таким образом, после 28-го тура в активе Шерифа 77 зачетных пунктов и первое место в турнирной таблице с отрывом от "Петрокубка" в 12 баллов.
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