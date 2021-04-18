Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями о победе над "Ювентусом" (1:0), которую принес гол Руслана Малиновского:

"Знали, что можем обыграть "Ювентус", несмотря на то, что это отличная команда. Мы победили с трудом, но это вселяет в нас большую гордость. Пока рано говорить о достигнутой цели, но эти 3 очка очень важны для морального духа команды.

Почему Малиновский начал матч на скамейке запасных и почему мы сыграли в 3 защитника? У нас выпали Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро. Это очень важные игроки, особенны при игре в 4 защитника. Я выбрал Йоакима Мэле, а не Малиновского, потому что думал обо всех 90 минутах. Нам нужна была интенсивность и легкость, а игра в 3 защитника способствует этому.

Защитники и полузащитники хорошо сыграли, мы были компактными и внимательными. Предоставление свободных зон Морате, Дибале и Куадрадо может быть фатальным", – сказал Гасперини.