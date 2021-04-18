  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут
В тренде

Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут

Наши за границей
(2 голосов)

Тренер "Аталанты" объяснил, почему у Руслана было так мало времени

Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями о победе над "Ювентусом" (1:0), которую принес гол Руслана Малиновского:

"Знали, что можем обыграть "Ювентус", несмотря на то, что это отличная команда. Мы победили с трудом, но это вселяет в нас большую гордость. Пока рано говорить о достигнутой цели, но эти 3 очка очень важны для морального духа команды.

Почему Малиновский начал матч на скамейке запасных и почему мы сыграли в 3 защитника? У нас выпали Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро. Это очень важные игроки, особенны при игре в 4 защитника. Я выбрал Йоакима Мэле, а не Малиновского, потому что думал обо всех 90 минутах. Нам нужна была интенсивность и легкость, а игра в 3 защитника способствует этому.

Защитники и полузащитники хорошо сыграли, мы были компактными и внимательными. Предоставление свободных зон Морате, Дибале и Куадрадо может быть фатальным", – сказал Гасперини.

В этом сезоне "Аталанта" сыграла 31 матч в Серии А. Команда получила 19 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 5 играх. "Бергамаски" имеют на своем счету 64 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ювентус (Италия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mondobianconero

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...