Гасперини - о Малиновском: Он не вышел в старте, потому что я думал про все 90 минут
Тренер "Аталанты" объяснил, почему у Руслана было так мало времени
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями о победе над "Ювентусом" (1:0), которую принес гол Руслана Малиновского:
"Знали, что можем обыграть "Ювентус", несмотря на то, что это отличная команда. Мы победили с трудом, но это вселяет в нас большую гордость. Пока рано говорить о достигнутой цели, но эти 3 очка очень важны для морального духа команды.
Почему Малиновский начал матч на скамейке запасных и почему мы сыграли в 3 защитника? У нас выпали Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро. Это очень важные игроки, особенны при игре в 4 защитника. Я выбрал Йоакима Мэле, а не Малиновского, потому что думал обо всех 90 минутах. Нам нужна была интенсивность и легкость, а игра в 3 защитника способствует этому.
Защитники и полузащитники хорошо сыграли, мы были компактными и внимательными. Предоставление свободных зон Морате, Дибале и Куадрадо может быть фатальным", – сказал Гасперини.
В этом сезоне "Аталанта" сыграла 31 матч в Серии А. Команда получила 19 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 5 играх. "Бергамаски" имеют на своем счету 64 очка.
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