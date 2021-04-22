Малиновский в старте Аталанты на Рому, Коваленко остался в запасе
Матч начнется в 19:30
twitter.com/Atalanta_BC
В матче 32-го тура итальянской Серии А "
Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.
Поединок начнется в 19:30.
В текущем сезоне во всех турнирах 27-летний Руслан принял участие в 35 матчах за "Аталанту", забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру, сыграв 3 минуты в матче чемпионата Италии с "Вероной".
???? Scendiamo in campo così all'Olimpico!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 22, 2021
???? Here's our line-up to face @OfficialASRoma!
⠀
Presented by @Plus500#RomaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/VNmvZDlOwM
????????????????????????????— AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2021
???? Ecco la nostra formazione per #RomaAtalanta#ASRoma pic.twitter.com/72CbkMtqWp
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