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Малиновский в старте Аталанты на Рому, Коваленко остался в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Матч начнется в 19:30

Малиновский в старте Аталанты на Рому, Коваленко остался в запасе

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

В матче 32-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Ромы".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.

Поединок начнется в 19:30.

В текущем сезоне во всех турнирах 27-летний Руслан принял участие в 35 матчах за "Аталанту", забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру, сыграв 3 минуты в матче чемпионата Италии с "Вероной".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 19:10
Бідна вітя, не дають дитині мнячиком погратися.
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