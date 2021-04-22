Малиновский в старте Аталанты на Рому, Коваленко остался в запасе

В матче 32-го тура итальянской Серии А " Аталанта " на выезде сыграет против "Ромы".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.

Поединок начнется в 19:30.

В текущем сезоне во всех турнирах 27-летний Руслан принял участие в 35 матчах за "Аталанту", забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру, сыграв 3 минуты в матче чемпионата Италии с "Вероной".