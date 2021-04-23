Малиновский - в сборной 32-го тура Серии А по версии SofaScore
Украинец забил гол, но победу команде не принес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 32-го тура чемпионата Италии по версии SofaScore.
27-летний украинец отличился голом в матче против "Ромы" (1:1). Его действия портал оценил в 7, 9 балла.
Отметим, что в 5-ти последних матчах Серии А Малиновский сделал 8 результативных передач.
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Источник:SofaScore
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