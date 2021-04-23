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Малиновский - в сборной 32-го тура Серии А по версии SofaScore

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец забил гол, но победу команде не принес

Малиновский - в сборной 32-го тура Серии А по версии SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 32-го тура чемпионата Италии по версии SofaScore.

27-летний украинец отличился голом в матче против "Ромы" (1:1). Его действия портал оценил в 7, 9 балла.

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Отметим, что в 5-ти последних матчах Серии А Малиновский сделал 8 результативных передач.

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Малиновский - в сборной 32-го тура Серии А по версии SofaScore - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
SofaScore

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