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Кортрейк не будет выкупать у Андерлехта контракт Макаренко

Наши за границей
(1 голосов)

Летом украинец вернется в Брюссель

Кортрейк не будет выкупать у Андерлехта контракт Макаренко

ФК "Кортрейк"

Новина українською

"Кортрейк" не планирует выкупать у "Андерлехта" контракт украинского защитника Евгения Макаренко, который по окончанию текущего сезона вернется в стан "пурпурно-белых", сообщает Voetbal Belgie.

Клуб принял решение не использовать опцию выкупа украинца.

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Напомним, "Кортрейк" арендовал Макаренко у "Андерлехта" в январе 2020 года. В текущем сезоне Евгений провел 28 матчей, в которых забил 3 гола.

Его контракт с "Андерлехтом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В статье: Евгений Макаренко Андерлехт (Брюссель) Кортрейк
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.04.2021 в 17:26
Динамо избавилось, Андерлехту не нужен, Кортрейк отказался... но в сборную подходит... .
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Artemanat (Кривой Рог)
23.04.2021 в 17:31
Так и Коваленко
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