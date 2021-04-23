Кортрейк не будет выкупать у Андерлехта контракт Макаренко

"Кортрейк" не планирует выкупать у "Андерлехта" контракт украинского защитника Евгения Макаренко, который по окончанию текущего сезона вернется в стан "пурпурно-белых", сообщает Voetbal Belgie.

Клуб принял решение не использовать опцию выкупа украинца.

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Напомним, "Кортрейк" арендовал Макаренко у "Андерлехта" в январе 2020 года. В текущем сезоне Евгений провел 28 матчей, в которых забил 3 гола.

Его контракт с "Андерлехтом" рассчитан до 30 июня 2022 года.