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  4. Малиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО
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Малиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО

Наши за границей
(9 голосов)

Руслан забивает в 3-м матче подряд

Малиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Болонью".

Счет в матче открыл хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский - украинец на 22-й минуте встречи красиво обыгрался с Муриэлем и пробил в дальний нижний от голкипера гостей угол. Украинский хавбек забивает в 3-м матче Серии А подряд, до этого жертвами Руслана стали туринский "Ювентус" и римская "Рома".

А 59-й минуте поединка Руслан принял участие в 4-м голе команды Гасперини, отдав результативную передачу на колумбийского форварда Дувана Сапату.

В текущем сезоне во всех турнирах 27-летний Малиновский принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 результативных передач.

Видео гола Малиновского

Видео ассита Малиновского

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В статье: Болонья Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (11)
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Wreck (Киев)
25.04.2021 в 23:49
Если и дальше так продолжит, то сможет выиграть золотой мяч, кто знает!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2021 в 00:20
Гарна ідея!
Ответить
0
0
tartar (Львів)
25.04.2021 в 23:18
гол + пас
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 23:10
Вангую: Ща Малину поменяют и Бергамо пропустит :)
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2021 в 23:14
Мудрий Гасперіні на таке здатний, на жаль. Інколи буває важко його зрозуміти.
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 23:04
Малина жжёт
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 23:03
Сказився.
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+2
0
RedBlack (Rivne)
25.04.2021 в 22:41
Машина!
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+3
0
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Romerik (YNWA)
25.04.2021 в 22:34
Я буду очень удивлен, если он не станет лучшим игроком месяца в серии А
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+9
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 23:04
Так і буде.
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
25.04.2021 в 22:31
Нормально так, почти каждый 2 матч результативное действие
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+5
0


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