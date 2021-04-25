Малиновский снова в ударе! Руслан оформил гол+пас с Болоньей. ВИДЕО
Руслан забивает в 3-м матче подряд
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Болонью".
Счет в матче открыл хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский - украинец на 22-й минуте встречи красиво обыгрался с Муриэлем и пробил в дальний нижний от голкипера гостей угол. Украинский хавбек забивает в 3-м матче Серии А подряд, до этого жертвами Руслана стали
А 59-й минуте поединка Руслан принял участие в 4-м голе команды Гасперини, отдав результативную передачу на колумбийского форварда Дувана Сапату.
В текущем сезоне во всех турнирах 27-летний Малиновский принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 результативных передач.
Видео гола Малиновского
Видео ассита Малиновского
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