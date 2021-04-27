Легия не сможет выкупить Шабанова у Динамо. Защитник вернется в Киев

Центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов, который вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды в польской "Легии", не станет полноправным игроком польского клуба.

В ближайшее время "Легия" и "Динамо" еще должны провести переговоры по выкупу прав на Шабанова. Однако все указывает на то, что защитник вернется в Киев.

По информации Legia.net., "Легия" пошла на то, чтобы прописать опцию на выкуп Шабанов в размере 1,8 миллиона евро, для того чтобы удовлетворить требование "Динамо". Однако, поляки не могут заплатить даже половины от указанной суммы, что ставит под вопрос продолжения карьеры Шабанов в Польше.

На данный момент "Легия" подыскивает новые варианты на рынке. В частности, польский клуб интересуют игроки с такими же игровыми характеристиками, как у Шабанова.

29-летний футболист успел сыграть за польский клуб 8 матчей, но получил травму и больше не появится на поле в текущем сезоне. Интересно, что Шабанов уже стал чемпионом Украины 2020/21, ведь в первом круге он выступал за "Динамо". В воскресенье Шабанов вернется в Польшу на поединок последнего тура и может получить медаль победителя Экстраклясы.

Напомним, что сейчас футболист находится в Киеве, где в воскресенье присутствовал на матче "Динамо" - "Ингулец" (5:0).