  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Легия не сможет выкупить Шабанова у Динамо. Защитник вернется в Киев
В тренде

Легия не сможет выкупить Шабанова у Динамо. Защитник вернется в Киев

Наши за границей
(1 голосов)

У клуба нет финансовых возможностей на реализацию права по выкупу контракта игрока

Легия не сможет выкупить Шабанова у Динамо. Защитник вернется в Киев

Легія/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов, который вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды в польской "Легии", не станет полноправным игроком польского клуба.

В ближайшее время "Легия" и "Динамо" еще должны провести переговоры по выкупу прав на Шабанова. Однако все указывает на то, что защитник вернется в Киев.

По информации Legia.net., "Легия" пошла на то, чтобы прописать опцию на выкуп Шабанов в размере 1,8 миллиона евро, для того чтобы удовлетворить требование "Динамо". Однако, поляки не могут заплатить даже половины от указанной суммы, что ставит под вопрос продолжения карьеры Шабанов в Польше.

Читайте такжеТренер Легии: Все в команде любят Шабанова. Хотим и в дальнейшем иметь хороший контакт с Динамо

На данный момент "Легия" подыскивает новые варианты на рынке. В частности, польский клуб интересуют игроки с такими же игровыми характеристиками, как у Шабанова.

29-летний футболист успел сыграть за польский клуб 8 матчей, но получил травму и больше не появится на поле в текущем сезоне. Интересно, что Шабанов уже стал чемпионом Украины 2020/21, ведь в первом круге он выступал за "Динамо". В воскресенье Шабанов вернется в Польшу на поединок последнего тура и может получить медаль победителя Экстраклясы.

Напомним, что сейчас футболист находится в Киеве, где в воскресенье присутствовал на матче "Динамо" - "Ингулец" (5:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Legia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...