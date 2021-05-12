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"Поздравляем с фантастическим сезоном". АПЛ отреагировала на чемпионство Зинченко

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(1 голосов)

Украинец в третий раз стал чемпионом Англии

"Поздравляем с фантастическим сезоном". АПЛ отреагировала на чемпионство Зинченко

Manchester City

Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал завоевание командой чемпионства, опубликовав пост в Instagram.

На фотоколлаже 24-летний футболист сидит на кресле рядом с тремя кубками АПЛ.

"Поздравляем с фантастическим сезоном!", - оставила комментарий под постом пресс-служба английской Премьер-лиги.

"Поздравляем с фантастическим сезоном". АПЛ отреагировала на чемпионство Зинченко - изображение 1
Скриншот: instagram.com/zinchenko_96

Напомним, что для Зинченко это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.

В активе украинца 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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