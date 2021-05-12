"Поздравляем с фантастическим сезоном". АПЛ отреагировала на чемпионство Зинченко
Украинец в третий раз стал чемпионом Англии
Manchester City
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал завоевание командой чемпионства, опубликовав пост в Instagram.
На фотоколлаже 24-летний футболист сидит на кресле рядом с тремя кубками АПЛ.
"Поздравляем с фантастическим сезоном!", - оставила комментарий под постом пресс-служба английской Премьер-лиги.
Скриншот: instagram.com/zinchenko_96
Напомним, что для Зинченко это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.
В активе украинца 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Прощай, золото? Леванте - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- "Unbelievable" - Зинченко поделился эмоциями от 3-го чемпионства в АПЛ
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...