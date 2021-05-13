Яремчук открыл счет в матче с Остенде точным ударом в дальний угол
Украинец забил на 14-й минуте
Фото: np.pl.ua
В матче 3-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" на своем стадионе принимает "Остенде".
В стартовом составе гостей вышел украинец Роман Яремчук, который на 14-й минуте и открыл счет в матче.
Передача с левого фланга в штрафную от Кастро-Монтеса завершилась ударом от украинца в дальний угол. Также в стартовом составе на поле вышел украинский полузащитник Роман Безус, украинец Игорь Пластун на лавке запасных.
Отметим, что в текущем сезоне за "Гент" 25-летний футболист во всех турнирах забил 21 мяч, и сделал 7 ассистов в 39 матчах.
Добавим, что на UA-Футбол вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
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