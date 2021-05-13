  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук открыл счет в матче с Остенде точным ударом в дальний угол
В тренде

Яремчук открыл счет в матче с Остенде точным ударом в дальний угол

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец забил на 14-й минуте

Яремчук открыл счет в матче с Остенде точным ударом в дальний угол

Фото: np.pl.ua

Новина українською

В матче 3-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" на своем стадионе принимает "Остенде".

В стартовом составе гостей вышел украинец Роман Яремчук, который на 14-й минуте и открыл счет в матче.

Передача с левого фланга в штрафную от Кастро-Монтеса завершилась ударом от украинца в дальний угол. Также в стартовом составе на поле вышел украинский полузащитник Роман Безус, украинец Игорь Пластун на лавке запасных.

Отметим, что в текущем сезоне за "Гент" 25-летний футболист во всех турнирах забил 21 мяч, и сделал 7 ассистов в 39 матчах.

Добавим, что на UA-Футбол вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Остенде (Бельгия) Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...