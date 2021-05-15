ВИДЕО, как Малиновский отличился результативным действием в 10-м матче подряд за Аталанту
Украинец набрал потрясающую форму перед Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" из Бергамо в 37-м туре Серии А приехала в гости к "Дженоа". На 9-й минуте матча ассистом отличился украинец Руслан Малиновский.
Игрок получил пас от Сапаты возле штрафной, затем дождался забегания Дувана и вернул мяч нападающему. Тот не растерялся и пробил под правую штангу. Вратарь в этом моменте не спас.
Таким образом Малиновский сделал результативное действие в 10-м матче подряд. Всего в текущем сезоне Руслан сыграл 35 матчей за "Аталанту" в Серии А, отличившись 7-ю голами и 12-ю ассистами.
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
15.05.2021 в 16:58
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RockNRoLLa (IF)
15.05.2021 в 16:36
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