  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Малиновский отличился результативным действием в 10-м матче подряд за Аталанту
В тренде

ВИДЕО, как Малиновский отличился результативным действием в 10-м матче подряд за Аталанту

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец набрал потрясающую форму перед Евро

ВИДЕО, как Малиновский отличился результативным действием в 10-м матче подряд за Аталанту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" из Бергамо в 37-м туре Серии А приехала в гости к "Дженоа". На 9-й минуте матча ассистом отличился украинец Руслан Малиновский.

Игрок получил пас от Сапаты возле штрафной, затем дождался забегания Дувана и вернул мяч нападающему. Тот не растерялся и пробил под правую штангу. Вратарь в этом моменте не спас.

Таким образом Малиновский сделал результативное действие в 10-м матче подряд. Всего в текущем сезоне Руслан сыграл 35 матчей за "Аталанту" в Серии А, отличившись 7-ю голами и 12-ю ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дуван Сапата
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
15.05.2021 в 16:58
+ ещё предголевой пас!
Ответить
0
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
15.05.2021 в 16:36
Вже пас + гол, і це середина 1 тайму
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...