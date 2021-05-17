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Малиновский: Гасперини интеллигентный, но может хорошенько встряхнуть

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан рассказал о методах работы главного тренера Аталанты

Малиновский: Гасперини интеллигентный, но может хорошенько встряхнуть

Новина українською

Полузащитник "Аталанты " и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как ему работается с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

"Гасперини - очень амбициозный, никого не боится, у него есть свое понимание футбола. Он всегда гнет свою линию. Если кто-то не добегает, он делает замечание при всех, потому что для всех правила одинаковы. Он считает, что мы команда и у нас не должно быть каких-то подводных течений, все должно быть открыто и откровенно.

Тренер очень умный в плане футбола, с ним можно об этом поговорит. Он очень интеллигентный, легко доносит информацию до футболистов. Если он видит, что кто-то дал слабину, он может хорошенько встряхнуть ", - рассказал Малиновский.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.05.2021 в 19:50
А до Коваленко у него какие амбиции?
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ВасяКулебяка (Козливка)
17.05.2021 в 19:02
Маньяк
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0
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