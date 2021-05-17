Малиновский: Гасперини интеллигентный, но может хорошенько встряхнуть

Полузащитник " Аталанты " и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как ему работается с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

"Гасперини - очень амбициозный, никого не боится, у него есть свое понимание футбола. Он всегда гнет свою линию. Если кто-то не добегает, он делает замечание при всех, потому что для всех правила одинаковы. Он считает, что мы команда и у нас не должно быть каких-то подводных течений, все должно быть открыто и откровенно.

Тренер очень умный в плане футбола, с ним можно об этом поговорит. Он очень интеллигентный, легко доносит информацию до футболистов. Если он видит, что кто-то дал слабину, он может хорошенько встряхнуть ", - рассказал Малиновский.