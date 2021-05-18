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Артем Фаворов: Реброва в Венгрии просто обожают

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Интересней рассказ украинца о чемпионате Венгрии

Артем Фаворов: Реброва в Венгрии просто обожают

Новина українською

Украинский полузащитник Артем Фаворов, который последний сезон провел в венгерском "Залаэгерсеге", рассказал о чемпионате Венгрии.

- Что вас удивило в венгерском чемпионате?

- В Венгрии играют не так, как в Украине. Здесь более открытый футбол. В Украине футбол более тактический. Мне нравится, что в Венгрии все команды могут отобрать друг друга у очки. Нет пропасти между командами. Независимо лидер ты или аутсайдер, на следующий матч нужно настраиваться. У каждой команды равные шансы перед игрой – 50 на 50. Не знаешь, как сложится игра. Нет уверенности на 99,9% процентов, что выиграет та или иная команда.

- Скорости в венгерском первенстве выше, чем в украинской Премьер-лиге?

- В Венгрии меньше пауз, судьи дают бороться командам. Нет такого, что каждый толчок свистят, поэтому интенсивность игры выше. И скандалов меньше, особенно на фоне того, что творится в Украине последние годы.

- Судят женщины-арбитры?

- Одна женщина недавно стала судить, но она стоит за воротами. В Венгрии работает бригада из пяти арбитров. В поле ее я пока не видел.

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- "Ференцварош" на голову сильнее остальных в Венгрии? Что о Реброве говорят?

- Его здесь обожают. Он вывел "Ференцварош" в Лигу чемпионов, трижды выиграл чемпионат. Его заслуга огромная. Но у "Ференцвароша" и финансовые возможности намного больше, чем у остальных команд, соответственно футболисты классом повыше. Однако нельзя сказать, что "Ференцварош" на голову сильнее всех. Они не побеждают всех с разгромным счетом. Все команды дают им бой, борьба идет в каждой игре. "Ференцварош" просто более стабилен на протяжении турнирной дистанции, и побеждает три года кряду заслуженно. До Реброва "Ференцварош" не побеждал три года подряд в чемпионате. Есть еще такой момент, что главный конкурент "Фехервар", за который выступает Ваня Петряк, стал слабее в сравнении с прошлым годом, поэтому и отрыв такой.

- В чемпионате Украины "Ференцварош" боролся бы за золото?

- Не знаю. Разный футбол. Они здесь играют в один футбол, а в Украине совершенно другой - закрытый стиль, играют больше на результат.

- Что пишут в венгерской прессе об украинских футболистах? У кого пресса лучше: Харатина, Зубкова, Петряка?

- Венгерскую прессу не читаю. Я всякого начитался в Украине. Хватит. Так спокойнее спишь. Лично я отметил бы Ваню Петряка. Он – мастер. Двенадцать мячей забил, раздает и решает в своей команде. Он в своей команде шикарен!

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В статье: Сергей Ребров Иван Петряк Артем Фаворов Ференцварош (Будапешт) МОЛ Фехервар
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Источник:
fanday

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