Малиновский засиял прямо перед ЕВРО – стоит ли Руслану покидать Аталанту? Аудиомнение #94
Гасперини – главный архитектор в карьере украинца
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Подробно разбираем секрет Руслана Малиновского в рамках второго сезона за "Аталанту", а также анализируем победу "Ювентуса" в финале Кубка Италии. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Методика Гасперини, проблемы Руслана со здоровьем по ходу сезона, его работоспособность, смена позиции и адаптация. Опасения по поводу физической формы Малиновского перед ЕВРО, его профессиональное будущее после турнира-витрины. Как Пирло скрыл минусы Роналду, а "Аталанта" могла бы не проиграть, и чем коллектив Джан Пьеро немного напоминает "Тоттенхэм" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:53 – Руслан Малиновский: яркие заголовки в прессе, игровое время, результативность, фирменные приемы на поле, физические кондиции, запас прочности и потенциальный переход в другой клуб;
08:25 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:2). Трудовая книжка Пирло, усталость "Королевы провинциалов" и роль Роналду в поединке;
15:23 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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