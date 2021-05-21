Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае.

На счету 28-летнего украинца 2 гола и три результативных передач в последних четырех играх против "Сассуоло", "Беневенто", "Пармы" и "Дженоа".

Отметим, что недавно Руслан отметился результативным действием в 11-м матче за "Аталанту" подряд, что стало лучшим показателем в команде с сезона 2004/05.