Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае
Очередное достижение украинца
Фото: legaseriea.it
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае.
На счету 28-летнего украинца 2 гола и три результативных передач в последних четырех играх против "Сассуоло", "Беневенто", "Пармы" и "Дженоа".
Отметим, что недавно Руслан отметился результативным действием в 11-м матче за "Аталанту" подряд, что стало лучшим показателем в команде с сезона 2004/05.
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Источник:Legaseriea.it
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Комментарии (2)
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Limpus (Александрия)
21.05.2021 в 15:28
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Федотов Артем (Харьков)
21.05.2021 в 14:37
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