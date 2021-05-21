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Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае

Наши за границей
(2 голосов)

Очередное достижение украинца

Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае

Фото: legaseriea.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии в мае.

На счету 28-летнего украинца 2 гола и три результативных передач в последних четырех играх против "Сассуоло", "Беневенто", "Пармы" и "Дженоа".

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Отметим, что недавно Руслан отметился результативным действием в 11-м матче за "Аталанту" подряд, что стало лучшим показателем в команде с сезона 2004/05.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Legaseriea.it

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Комментарии (2)
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Limpus (Александрия)
21.05.2021 в 15:28
тупа машина - шо тут сказать! Не о татуировках думает и всякой дребедени, а о том как стать лушим! Уважуха
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Федотов Артем (Харьков)
21.05.2021 в 14:37
Красавчик
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