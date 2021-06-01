Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021
"Аталанта" подписала партнерское соглашение с производителем игры
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021. Малиновский появился на обложке издания для PS4.
"Аталанта" подписала партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры.
Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец за "Аталанту" во всех турнирах провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.
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