Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021. Малиновский появился на обложке издания для PS4.

"Аталанта" подписала партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры.



Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец за "Аталанту" во всех турнирах провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.