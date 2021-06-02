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Малиновский: Чувствовал, что Гасперини верит в меня

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Украинец поделился мнением о наставнике "Аталанты"

Малиновский: Чувствовал, что Гасперини верит в меня

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

"Когда я только пришел он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках и, я думаю, это тоже бросалось в глаза.

Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть я постоянно старался их использовать, и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня", - рассказал Малиновский.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
BurBuzz

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