Малиновский: Чувствовал, что Гасперини верит в меня
Украинец поделился мнением о наставнике "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.
"Когда я только пришел он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках и, я думаю, это тоже бросалось в глаза.
Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть я постоянно старался их использовать, и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня", - рассказал Малиновский.
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