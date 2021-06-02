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Рианчо: Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко

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Однако переход не будет простым

Рианчо: Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко

Sky

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Экс-тренер московского "Спартака" о и киевского "Динамо" Рауль Рианчо пркоомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Яромоленко в московский "Спартак".

"Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для "Спартака". Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае "Спартак" может стать идеальной командой для Андрея", — отметил Рианчо.

Отметим, что на информацию о возможном переходе Ярмоленко от английских СМИ агент игрока Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб не рассматривается.

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В статье: Андрей Ярмоленко Спартак (Москва) Рауль Рианчо Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
sport-express.ru

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