Рианчо: Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко

Экс-тренер московского "Спартака" о и киевского "Динамо" Рауль Рианчо пркоомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Яромоленко в московский "Спартак".

"Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для "Спартака". Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае "Спартак" может стать идеальной командой для Андрея", — отметил Рианчо.