Рианчо: Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко
Однако переход не будет простым
Sky
Экс-тренер московского "Спартака" о и киевского "Динамо" Рауль Рианчо пркоомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Яромоленко в московский "Спартак".
"Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для "Спартака". Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае "Спартак" может стать идеальной командой для Андрея", — отметил Рианчо.
Отметим, что на информацию о возможном переходе Ярмоленко от английских СМИ агент игрока Вадим Шаблий заявил, что
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