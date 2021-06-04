Армянский Пюник объявил о расставании с тремя украинцами
Будник, Болденков и Пеньков покинули ереванскую команду
ФК Пюник
Армянский "Пюник" объявил об уходе трех украинских футболистов.
Ереванскую команду покинули нападающий Евгений Будник, защитник Валерий Болденков и голкипер Герман Пеньков.
В минувшем сезоне 26-летний Болденков сыграл 8 матчей. Форвард Будник принял участие в 9-ти матчах и забил один гол. 27-летний Пеньков в чемпионате провел 2 матча на ноль, пропустил 6 голов в 7 встречах,
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Пюник" занял 8-е место в чемпионате Армении.
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Источник:Instagram
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