  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Армянский Пюник объявил о расставании с тремя украинцами
В тренде

Армянский Пюник объявил о расставании с тремя украинцами

Наши за границей
(1 голосов)

Будник, Болденков и Пеньков покинули ереванскую команду

Армянский Пюник объявил о расставании с тремя украинцами

ФК Пюник

Новина українською

Армянский "Пюник" объявил об уходе трех украинских футболистов.

Ереванскую команду покинули нападающий Евгений Будник, защитник Валерий Болденков и голкипер Герман Пеньков.

В минувшем сезоне 26-летний Болденков сыграл 8 матчей. Форвард Будник принял участие в 9-ти матчах и забил один гол. 27-летний Пеньков в чемпионате провел 2 матча на ноль, пропустил 6 голов в 7 встречах,

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Пюник" занял 8-е место в чемпионате Армении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Будник Пюник (Ереван) Валерий Болденков Герман Пеньков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...