Малиновский стал лучшим игроком Аталанты 3-й месяц подряд
Руслан - лучший футболист клуба в мае
Официальный сайт "Аталанты" обьявил, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком клуба в мае.
Украинский хавбек становился лучшим в команде из Бергамо в апреле и марте. Руслан также признавался лучшим игроком мая по версии Серии А.
В текущим сезоне итальянской Серии А 28-летний Малиновский принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 12 голевых передач, что позволило Руслану стать лучшим ассистентом первенства.
???? Marzo | March— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 5, 2021
???? Aprile | April
???? Maggio | May
È ancora #Malinovskyi il vostro Player of the Month! ???????? Complimenti Ruslan!! ????
Malina is your #AtalantaPOTM for the third straight month! ???? Congratulations Ruslan!! ????
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/f40tQ8KBdk
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