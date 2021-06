Малиновский стал лучшим игроком Аталанты 3-й месяц подряд

Официальный сайт "Аталанты" обьявил, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком клуба в мае.

Украинский хавбек становился лучшим в команде из Бергамо в апреле и марте. Руслан также признавался лучшим игроком мая по версии Серии А.

В текущим сезоне итальянской Серии А 28-летний Малиновский принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 12 голевых передач, что позволило Руслану стать лучшим ассистентом первенства.

