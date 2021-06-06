Малиновский: Я ни с кем не сравнивал Роналду
Опроверг слова журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал заголовки итальянской прессы, в которых было указано, что игрок "Аталанты" признал Мюриэля лучше Роналду:
"У меня спросили: кто лучший игрок Серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Мюриэль был сильнейшим в "Аталанте" и Зелинский в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.
Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", - написал Малиновский в Instagram.
Напомним, что итальянские СМИ подали слова Руслана, как будто он восхваляет своего партнера по команде перед нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. В недавнем интервью Виктору Вацко Малиновский заявил, что в Серии А есть более сильные футболисты за португальца.
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