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Малиновский: Я ни с кем не сравнивал Роналду

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(6 голосов)

Опроверг слова журналистов

Малиновский: Я ни с кем не сравнивал Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал заголовки итальянской прессы, в которых было указано, что игрок "Аталанты" признал Мюриэля лучше Роналду:

"У меня спросили: кто лучший игрок Серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Мюриэль был сильнейшим в "Аталанте" и Зелинский в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.

Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", - написал Малиновский в Instagram.

Напомним, что итальянские СМИ подали слова Руслана, как будто он восхваляет своего партнера по команде перед нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. В недавнем интервью Виктору Вацко Малиновский заявил, что в Серии А есть более сильные футболисты за португальца.

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В статье: Криштиану Роналду Руслан Малиновский
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