Малиновский: Я ни с кем не сравнивал Роналду

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал заголовки итальянской прессы, в которых было указано, что игрок "Аталанты" признал Мюриэля лучше Роналду:

"У меня спросили: кто лучший игрок Серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Мюриэль был сильнейшим в "Аталанте" и Зелинский в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.

Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", - написал Малиновский в Instagram.