  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно
В тренде

Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

В Турции пишут, что переговоры идут

Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" продолжает работать над трансфером вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн, "Галатасарай" уже связался с игроком касательно перехода.

Источник отмечает, что английский клуб не просит денег за Ярмоленко, несмотря на наличие контракта до лета 2022 года.

Вероятно, что все дело в зарплате украинца, который в "Вест Хэме" зарабатывает 3,5 млн евро в год после вычета налогов.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Ярмоленко всего 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Галатасарай (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 00:33
Ахах. Сиди Андрей, и высасывай зп по максимуму. А потом свободным в Динамо. Это уже клуб по хамски себя ведёт....
Ответить
+2
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.06.2021 в 00:32
Це був би явний факт зневаги до Ярмоли. Не ведись, Андрюха!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...