Источник: Галатасарай контактировал с Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить украинца бесплатно

Турецкий "Галатасарай" продолжает работать над трансфером вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко .

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн, "Галатасарай" уже связался с игроком касательно перехода.

Источник отмечает, что английский клуб не просит денег за Ярмоленко, несмотря на наличие контракта до лета 2022 года.

Вероятно, что все дело в зарплате украинца, который в "Вест Хэме" зарабатывает 3,5 млн евро в год после вычета налогов.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Ярмоленко всего 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.