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Галатасарай и Фенербахче борются за Ярмоленко

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Андрей вскоре может сменить клуб

Галатасарай и Фенербахче борются за Ярмоленко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер Национальной сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал целью для турецких грандов. Об этом сообщают тамошние СМИ.

Основными претендентами являются стамбульские "Галатасарай" и "Фенербахче". Первые предложили зарплату 2,5 млн евро/год, вторые - перебили сумму конкурентов на 500 тыс евро. Сроки соглашений не сообщаются.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" хочет выручить за украинца около пяти млн евро. Турки планируют воспользоваться таким предложением, однако им нужно будет все-таки удовлетворить финансовые аппетиты игрока. Ярмоленко в Англии зарабатывает около семи миллионов евро в год.

Сейчас Андрей ведет переговоры по трансферу через своего агента. Полузащитник не прочь показать себя в Турции. Пока он больше заинтересован в предложении "Фенербахче", отклонив контракт от "Галатасарая". Будущее игрока решится после окончания Евро-2020.

По итогам прошлого сезона турецкой Суперлиги "Галатасарай" занял второе место и попал в квалификацию Лиги Чемпионов. "Фенербахче" завоевал бронзу, и будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
haber365

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