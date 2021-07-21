  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернидуб: Рад, что мы боролись до конца, наш форвард забил хороший гол
В тренде

Вернидуб: Рад, что мы боролись до конца, наш форвард забил хороший гол

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский тренер высказался о выездной победе над "Алашкертом"

Вернидуб: Рад, что мы боролись до конца, наш форвард забил хороший гол

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над армянским "Алашкертом" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что "Алашкерт" играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.

И такая тактика сработала. "Алашкерт" стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.

Читайте такжеПобедный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ

1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же ​​хорошую игру и выиграть", — сказал Вернидуб.

Напомним, что ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Алашкерт (Мартуни)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
аrmsport.am

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...