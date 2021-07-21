Вернидуб: Рад, что мы боролись до конца, наш форвард забил хороший гол
Украинский тренер высказался о выездной победе над "Алашкертом"
Фото: ФК Шериф
Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над армянским "Алашкертом" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что "Алашкерт" играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.
И такая тактика сработала. "Алашкерт" стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.
1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же хорошую игру и выиграть", — сказал Вернидуб.
Напомним, что ответный матч состоится 28 июля на стадионе "Шериф" в Тирасполе. Начало - в 20:00.
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