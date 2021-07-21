Вернидуб: Рад, что мы боролись до конца, наш форвард забил хороший гол

Главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над армянским "Алашкертом" (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что "Алашкерт" играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.

И такая тактика сработала. "Алашкерт" стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.