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Переговоры по трансферу Зозули приостановлены из-за реакции фанатов

Наши за границей
(2 голосов)

Трансфер в "Алькоркон" под вопросом

Переговоры по трансферу Зозули приостановлены из-за реакции фанатов

As

Новина українською

Испанское издание As сообщает, что переход Романа Зозули в "Алькоркон" заморожен.

По информации источника, переговоры поставлены на паузу из-за реакции фанатов "Алькоркона" на потенциальное подписание украинского нападающего.

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Реакция болельщиков испанского клуба разделилась. Напомним, разные фанатские группы выступили против трансфера по причине политических взглядов Романа.

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В статье: Роман Зозуля Алькоркон
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Источник:
As

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Комментарии (3)
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sawyer1936
25.07.2021 в 00:11
Шо, опять зрада?
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0
0
kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 00:10
Будет хороший рыбный минтаевский тандем
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0
-1
kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 00:09
Лжепатриота зозулю в минтай к кормильцу, Вася кобин возьми его
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0
-1


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