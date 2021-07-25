Переговоры по трансферу Зозули приостановлены из-за реакции фанатов
Трансфер в "Алькоркон" под вопросом
As
Испанское издание As сообщает, что переход Романа Зозули в "Алькоркон" заморожен.
По информации источника, переговоры поставлены на паузу из-за реакции фанатов "Алькоркона" на потенциальное подписание украинского нападающего.
Реакция болельщиков испанского клуба разделилась. Напомним, разные фанатские группы выступили против трансфера по причине политических взглядов Романа.
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Источник:As
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Комментарии (3)
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sawyer1936
25.07.2021 в 00:11
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kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 00:10
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