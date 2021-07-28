Шериф Вернидуба получил соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ
Команде Вернидуба предстоит непростой вояж в Сербию
twitter.com/crvenazvezdafk
Сегодня, 28 июля, состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда
Так, молдавский Шериф украинца Юрия Вернидуба обыграл армянский Алашкерт со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (первый матч 1:0) прошел в следующий раунд.
Чуть позже определился и соперник Шерифа.
Так, после поражения в первом матче со счетом 1:2 Црвена Звезда в Белграде вынесла Кайрат 5:0.
Таким образом, в 3-м раунде квалификации Шериф сыграет с Црвеной Звездой.
Матчи пройдут 3/4 и 10/11 августа.
Первый поединок пройдет в Белграде.
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