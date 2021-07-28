Шериф Вернидуба получил соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ

Сегодня, 28 июля, состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов .

Так, молдавский Шериф украинца Юрия Вернидуба обыграл армянский Алашкерт со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (первый матч 1:0) прошел в следующий раунд.

Чуть позже определился и соперник Шерифа.

Так, после поражения в первом матче со счетом 1:2 Црвена Звезда в Белграде вынесла Кайрат 5:0.

Таким образом, в 3-м раунде квалификации Шериф сыграет с Црвеной Звездой.

Матчи пройдут 3/4 и 10/11 августа.

Первый поединок пройдет в Белграде.