Яремчук - вне заявки Бенфики на первый матч против Спартака в Москве
Украинец не сыграет против российской команды
Фото: twitter.com/SLBenfica
В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22 "Бенфика" сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Португальская команда уже отправилась в Россию. Главный тренер Жорже Жезуш взял 25 футболистов. В заявке отсутствует украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно подписал контракт с "орлами".
Скорее всего, португальцы дозаявят украинца перед ответным матчем.
Напомним, что матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 4 августа в Москве. Начало - в 20:00 (киевское время).
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Источник:slbenfica.pt
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