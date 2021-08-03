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Яремчук - вне заявки Бенфики на первый матч против Спартака в Москве

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Украинец не сыграет против российской команды

Яремчук - вне заявки Бенфики на первый матч против Спартака в Москве

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22 "Бенфика" сыграет на выезде с московским "Спартаком".

Португальская команда уже отправилась в Россию. Главный тренер Жорже Жезуш взял 25 футболистов. В заявке отсутствует украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно подписал контракт с "орлами".

Скорее всего, португальцы дозаявят украинца перед ответным матчем.

Напомним, что матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 4 августа в Москве. Начало - в 20:00 (киевское время).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спартак (Москва)
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Источник:
slbenfica.pt

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