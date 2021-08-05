"В Бельгии я прогрессировал каждый день". Яремчук трогательно попрощался с Гентом
Украинец провел в бельгийском клубе 4 года
Новоиспеченный форвард "Бенфики" Роман Яремчук поблагодарил всех представителей бельгийского "Гента", в котором он провел 4 года.
"Уважаемые болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в Генте.
Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе. За победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился. Именно будучи в Генте, меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.
Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате", — написал Яремчук в Instagram.
Напомним, 25-летний Яремчук защищал цвета "Гента" с 2017 года. В футболке бельгийского клуба форвард провел 152 матча, забил 61 гол и выполнил 18 голевых передач.
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