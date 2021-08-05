"В Бельгии я прогрессировал каждый день". Яремчук трогательно попрощался с Гентом

Новоиспеченный форвард "Бенфики" Роман Яремчук поблагодарил всех представителей бельгийского "Гента", в котором он провел 4 года.

"Уважаемые болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в Генте.

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе. За победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился. Именно будучи в Генте, меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате", — написал Яремчук в Instagram.