"Из застенчивого мальчика до основного игрока сборной Украины": Гент попрощался с Яремчуком
Бельгийский клуб пожелал удачи украинцу в новом клубе
Фото: kaagent.be
"Гент" попрощался с перешедшим в "Бенфику" украинским нападающим Романом Яремчуком. Соответствующее письмо бельгийский клуб опубликовал на своем официальном сайте.
"Из застенчивого мальчика он вырос в основного игрока "Гента" и сборной Украины. 61 гол и 18 голевых передач в 152 матчах за наш клуб.
Он практически сделал то, что не удавалось никому десятилетиями – побить рекорд Эрика Вискала, который с 1990 по 1995 год забил за клуб 63 гола в 173 матчах (статистика учитывается с 1980 года – прим.).
Результативность Яремчука поражает еще больше, когда понимаешь, что Роман занимает только 17-е место по количеству сыгранных игр за клуб.
Статистика Романа доказывает, что Яремчук перерос чемпионат Бельгии за четыре года. Пришло время прощаться. Мы желаем Роману всяческих успехов в Бенфике и надеемся, что еще увидим его на трибунах стадиона Гента", - говорится в сообщении клуба.
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