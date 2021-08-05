"Из застенчивого мальчика до основного игрока сборной Украины": Гент попрощался с Яремчуком

"Гент" попрощался с перешедшим в "Бенфику" украинским нападающим Романом Яремчуком. Соответствующее письмо бельгийский клуб опубликовал на своем официальном сайте.

"Из застенчивого мальчика он вырос в основного игрока "Гента" и сборной Украины. 61 гол и 18 голевых передач в 152 матчах за наш клуб.

Он практически сделал то, что не удавалось никому десятилетиями – побить рекорд Эрика Вискала, который с 1990 по 1995 год забил за клуб 63 гола в 173 матчах (статистика учитывается с 1980 года – прим.).

Результативность Яремчука поражает еще больше, когда понимаешь, что Роман занимает только 17-е место по количеству сыгранных игр за клуб.

Статистика Романа доказывает, что Яремчук перерос чемпионат Бельгии за четыре года. Пришло время прощаться. Мы желаем Роману всяческих успехов в Бенфике и надеемся, что еще увидим его на трибунах стадиона Гента", - говорится в сообщении клуба.