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Ярмоленко и травмы: как отдалялась мечта о европейской славе

Наши за границей
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Стоит ли покидать украинцу АПЛ?

Ярмоленко и травмы: как отдалялась мечта о европейской славе

UA-Футбол
Новина українською

К Андрею Ярмоленко всегда приковано внимание украинской общественности. Еще во времена его выступлений в "Динамо" все считали себя экспертами и давали советы, когда и куда ему нужно переходить. В этом году Андрею исполнится уже 32, и во время текущего межсезонья он находится на перепутье. Что дальше? Снова доказывать тренеру, что он нужен в "Вест Хэме", или все же идти в чемпионат послабее вроде Турции? На такие вопросы ответы мы сегодня давать не собираемся, а просто посмотрим еще раз на карьеру одного из самых талантливых украинских игроков своего поколения и попробуем разобраться, только ли по игровым характеристикам он не смог вырасти в топ-игрока в Западной Европе.

Читайте такжеГлавное фиаско в истории сборной. Почему Украина провалила Евро-2016

Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) канал UA-Футбол
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