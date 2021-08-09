Ярмоленко и травмы: как отдалялась мечта о европейской славе
Стоит ли покидать украинцу АПЛ?
К Андрею Ярмоленко всегда приковано внимание украинской общественности. Еще во времена его выступлений в "Динамо" все считали себя экспертами и давали советы, когда и куда ему нужно переходить. В этом году Андрею исполнится уже 32, и во время текущего межсезонья он находится на перепутье. Что дальше? Снова доказывать тренеру, что он нужен в "Вест Хэме", или все же идти в чемпионат послабее вроде Турции? На такие вопросы ответы мы сегодня давать не собираемся, а просто посмотрим еще раз на карьеру одного из самых талантливых украинских игроков своего поколения и попробуем разобраться, только ли по игровым характеристикам он не смог вырасти в топ-игрока в Западной Европе.
Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко
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