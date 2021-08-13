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Экс-форвард Олимпика Баланюк продолжит карьеру в Финляндии

Наши за границей
(1 голосов)

Соглашение с украинцем рассчитано на один сезон

Экс-форвард Олимпика Баланюк продолжит карьеру в Финляндии

ФК Арсенал-Київ

Новина українською

Украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в Финляндии.

24-летний футболист перешел в "Мариехамн". Соглашение с украинцем рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба финского клуба.

Отметим, что последним клубом Дениса было московское "Торпедо". В Украине Баланюк известен по выступлениям за донецкий "Олимпик", "Арсенал "(Киев) и "Днепр".

В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.

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В статье: Денис Баланюк ФК Мариехамн
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Источник:
ФК Мариехамн

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Комментарии (3)
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Nikola1986 (Dnipro)
13.08.2021 в 15:12
Торпедировался к финам)))
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
13.08.2021 в 14:59
кармилец....
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0
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
13.08.2021 в 14:50
Фінляндія руліт...
Ответить
0
-1


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