Экс-форвард Олимпика Баланюк продолжит карьеру в Финляндии
Соглашение с украинцем рассчитано на один сезон
ФК Арсенал-Київ
Украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в Финляндии.
24-летний футболист перешел в "Мариехамн". Соглашение с украинцем рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба финского клуба.
Отметим, что последним клубом Дениса было московское "Торпедо". В Украине Баланюк известен по выступлениям за донецкий "Олимпик", "Арсенал "(Киев) и "Днепр".
В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариехамн
Популярное сейчас
- Схема 2-7-2 и Виктор Коваленко как лучший в истории. Специя и ее украинец начинают сезон
- В поисках новых ощущений. Футболисты норвежского Бранна устроили оргию прямо на стадионе
- Спортдиректор Десны: Останется ли Хачериди в команде? Посмотрим
- Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nikola1986 (Dnipro)
13.08.2021 в 15:12
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
13.08.2021 в 14:59
Ответить
0
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
13.08.2021 в 14:50
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...