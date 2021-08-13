Экс-форвард Олимпика Баланюк продолжит карьеру в Финляндии

Украинский форвард Денис Баланюк продолжит карьеру в Финляндии.

24-летний футболист перешел в "Мариехамн". Соглашение с украинцем рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба финского клуба.

Отметим, что последним клубом Дениса было московское "Торпедо". В Украине Баланюк известен по выступлениям за донецкий "Олимпик", "Арсенал "(Киев) и "Днепр".

В 2016-м году вызывался в национальную сборную Украины, хотя заигран за нее не был.