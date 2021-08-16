Соболь оформил ассист и заработал удаление в матче Брюгге

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь принял участие в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегема".

26-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей на Кетеларе, а его команда выиграла со счетом 4:0.

Однако, уже в компенсированное время Эдуард был удален, поскольку заработал два предупреждения.

Добавим, что в текущем сезоне Соболь за "Брюгге" провел три матча, в которых забил один гол и выполнил один ассист.