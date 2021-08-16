Соболь оформил ассист и заработал удаление в матче Брюгге
Украинец получил два предупреждения и досрочно покинул поле
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь принял участие в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегема".
26-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей на Кетеларе, а его команда выиграла со счетом 4:0.
Однако, уже в компенсированное время Эдуард был удален, поскольку заработал два предупреждения.
Добавим, что в текущем сезоне Соболь за "Брюгге" провел три матча, в которых забил один гол и выполнил один ассист.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Паненка не покорился. ВИДЕО как игрок Львова не реализовал пенальти в матче с Александрией
- Игрок Бордо потерял сознание во время матча
- Борячук: Опытные команды не упускают такие победы, тем более, когда соперник вдесятером
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Суркис: Вполне возможно, мы еще кого-то подпишем
- Гризманн провел 100 матчей в составе Барселоны
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 10:46
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...