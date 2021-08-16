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Соболь оформил ассист и заработал удаление в матче Брюгге

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(1 голосов)

Украинец получил два предупреждения и досрочно покинул поле

Соболь оформил ассист и заработал удаление в матче Брюгге

Новина українською

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь принял участие в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегема".

26-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отметился голевой передачей на Кетеларе, а его команда выиграла со счетом 4:0.

Однако, уже в компенсированное время Эдуард был удален, поскольку заработал два предупреждения.

Добавим, что в текущем сезоне Соболь за "Брюгге" провел три матча, в которых забил один гол и выполнил один ассист.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Зюлте-Варегем
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2021 в 10:46
Красава! Вот в сборной есть промо акции, поэтому туда только в товарняках!
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