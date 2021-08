Малиновский в заявке Аталанты на матч 1-го тура Серии А

В субботу 21 августа "Аталанта" стартует в новом сезоне чемпионата Италии выездным поединком против "Торино".

В заявку на матч вошел и украинский хавбек бергамаски Руслан Малиновский.

Напомним, что с 12 результативными передачами украинец стал лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Италии, однако в июле перенес операцию на грыже.

???? I nostri convocati per #TorinoAtalanta!

???? Here's our travelling squad!



Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/li3K8fjNly