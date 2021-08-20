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Малиновский в заявке Аталанты на матч 1-го тура Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

На этих выходных стартует Серия А

Малиновский в заявке Аталанты на матч 1-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу 21 августа "Аталанта" стартует в новом сезоне чемпионата Италии выездным поединком против "Торино".

В заявку на матч вошел и украинский хавбек бергамаски Руслан Малиновский.

Напомним, что с 12 результативными передачами украинец стал лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Италии, однако в июле перенес операцию на грыже.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 22:09
А що там Полєнко?
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