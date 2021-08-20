Малиновский в заявке Аталанты на матч 1-го тура Серии А
На этих выходных стартует Серия А
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу 21 августа "Аталанта" стартует в новом сезоне
В заявку на матч вошел и украинский хавбек бергамаски Руслан Малиновский.
Напомним, что с 12 результативными передачами украинец стал лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Италии, однако в июле перенес операцию на грыже.
???? I nostri convocati per #TorinoAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 20, 2021
???? Here's our travelling squad!
Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/li3K8fjNly
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 22:09
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