Кухаревич - о переходе в Левен: Это идеальный шаг в моей карьере
Французский "Труа" отправил украинца в аренду
Фото: ФК Левен
Новоиспеченный форвард "Левена" Николай Кухаревич высказался о своем переходе в бельгийский клуб.
"Я счастлив, что в этом сезоне могу играть в "Левене" и в таком сильном чемпионате, как Про-Лига (во втором по силе дивизионе Бельгии). Это идеальный шаг в моей карьере.
Я опасен, когда мяч оказывается в штрафной, но я не очень люблю говорить о себе или своих качествах. Пусть обо мне говорят сторонники "Левена". Я надеюсь сделать здесь шаги в своей карьере и помочь команде", - отметил Кухаревич.
Отметим, что "Левен" арендовал 20-летнего украинца у французского "Труа" на один сезон.
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