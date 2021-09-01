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Кухаревич - о переходе в Левен: Это идеальный шаг в моей карьере

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Французский "Труа" отправил украинца в аренду

Кухаревич - о переходе в Левен: Это идеальный шаг в моей карьере

Фото: ФК Левен

Новина українською

Новоиспеченный форвард "Левена" Николай Кухаревич высказался о своем переходе в бельгийский клуб.

"Я счастлив, что в этом сезоне могу играть в "Левене" и в таком сильном чемпионате, как Про-Лига (во втором по силе дивизионе Бельгии). Это идеальный шаг в моей карьере.

Я опасен, когда мяч оказывается в штрафной, но я не очень люблю говорить о себе или своих качествах. Пусть обо мне говорят сторонники "Левена". Я надеюсь сделать здесь шаги в своей карьере и помочь команде", - отметил Кухаревич.

Отметим, что "Левен" арендовал 20-летнего украинца у французского "Труа" на один сезон.

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В статье: Левен (Бельгия) Николай Кухаревич
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Источник:
ФК Левен

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