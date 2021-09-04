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Зозуля отметился голевой передачей за Фуэнлабраду

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(1 голосов)

Первое голевое действие украинца в новой команде

Зозуля отметился голевой передачей за Фуэнлабраду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 4-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" принимает "Луго".

На 27-й минуте встречи счет открыли гости, но спустя 12 минут хозяева сравняли счет, благодаря забитому мячу Педро Леона - голевую передачу отдал 31-летний форвард Роман Зозуля.

Это результативное действие стало первым для украинца в новом клубе.

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В статье: Роман Зозуля Луго Фуэнлабрада
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Комментарии (6)
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Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 23:45
Недофутболист
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+2
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:55
а ты куесос недочеловек... думаешь облизывать члены дальнебойщиков престижнее ,чем играть в футбол ???
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+2
-2
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 00:26
Иди петушнись
0
0
Governor-General (Odessa)
04.09.2021 в 23:43
Нет фашизму!
Ответить
+2
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:58
Нет жи дов скому фашизму !
Ответить
0
-2
vlotko (Броди)
05.09.2021 в 00:06
Ну і ну, не треба їхати в Іспанію.
Ответить
0
0


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