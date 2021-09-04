Зозуля отметился голевой передачей за Фуэнлабраду
Первое голевое действие украинца в новой команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 4-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" принимает "Луго".
На 27-й минуте встречи счет открыли гости, но спустя 12 минут хозяева сравняли счет, благодаря забитому мячу Педро Леона - голевую передачу отдал 31-летний форвард Роман Зозуля.
Это результативное действие стало первым для украинца в новом клубе.
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