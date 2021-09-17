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Вернидуб: Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинский тренер вступает против лимита на легионеров

Вернидуб: Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

"Я пришел в "Шериф", когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так [успешно] выступить в Лиге чемпионов.

Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату – Молдовы, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита.

Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны. Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема", – заявил Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
18.09.2021 в 00:11
Согласен лимит всегда зло.паспортисты не прогрессируют из за лимита
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+1
0
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2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 23:36
Имхо, все хорошо в меру, бросаться в крайности это путь в никуда. А вообще, "лимит" - это своего рода инструмент, вот что хочешь, то и получишь …)
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.09.2021 в 23:23
Дурня.
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+3
-2


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