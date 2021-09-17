Вернидуб: Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

"Я пришел в "Шериф", когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так [успешно] выступить в Лиге чемпионов.

Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату – Молдовы, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита.

Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны. Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема", – заявил Вернидуб.