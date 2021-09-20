Вернидуб: Миллион евро призовых за Шахтер? Мне аж страшно становится

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о том, какие премиальные получила команда за победу над "Шахтером" в ЛЧ.

- Какие премии получат игроки за Лигу Чемпионов? И правда ли, что за победу команде дадут миллион евро ?

- Вы меня сейчас убили этими словами. Тот, кто говорил, наверное, знает об этом - я про такие суммы слышу в первый раз. Мне аж страшно становится (смеется). На всякий случай вам скажу, что в "Заре" я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе - это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попробовать играть в Лиге Чемпионов. Это то, что я могу точно сказать.

- Выиграем у "Реала"?

- Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.

- Мечтали однажды оказаться в качестве тренера на Сантьяго Бернабеу?

- Конечно, мечтал - думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача. Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на Сан-Сиро, а это дорогого стоит. Сыграем и в Киеве на Олимпийском, хотя там я часто играл (улыбается). Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион.