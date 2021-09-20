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Вернидуб: Миллион евро призовых за Шахтер? Мне аж страшно становится

Наши за границей
(3 голосов)

Тренер говорит, что такие суммы не соответствуют действительности

Вернидуб: Миллион евро призовых за Шахтер? Мне аж страшно становится

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о том, какие премиальные получила команда за победу над "Шахтером" в ЛЧ.

- Какие премии получат игроки за Лигу Чемпионов? И правда ли, что за победу команде дадут миллион евро?

- Вы меня сейчас убили этими словами. Тот, кто говорил, наверное, знает об этом - я про такие суммы слышу в первый раз. Мне аж страшно становится (смеется). На всякий случай вам скажу, что в "Заре" я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе - это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попробовать играть в Лиге Чемпионов. Это то, что я могу точно сказать.

- Выиграем у "Реала"?

- Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.

- Мечтали однажды оказаться в качестве тренера на Сантьяго Бернабеу?

- Конечно, мечтал - думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача. Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на Сан-Сиро, а это дорогого стоит. Сыграем и в Киеве на Олимпийском, хотя там я часто играл (улыбается). Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
moldfootball.com

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
20.09.2021 в 18:57
А хотите ещё миллион? :)
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kalan-86 (Анкара)
20.09.2021 в 18:35
Олд Траффорд, Бернабеу, Сан Сиро. Рад за Юру! Молодец!
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